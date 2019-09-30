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(Özel) ‘Yeşil bir dünya için’ müdürlükten istifa etti, 81 ili gezip fidan dikiyor

İHA

Aydın'daki bir inşaat firmasında hizmet müdürü olarak çalışırken, 'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirebilmek için görevinden istifa edip, Türkiye'nin 81 ilini otostopla gezerek fidan dikmeye karar veren 29 yaşındaki Yunus Emre Karaca'nın son durağı, şehitler diyarı Çanakkale oldu.

(Özel) ‘Yeşil bir dünya için’ müdürlükten istifa etti, 81 ili gezip fidan dikiyor

Aydın’daki bir inşaat firmasında hizmet müdürü olarak çalışırken, ‘Dünya Barış Ormanları’ projesini hayata geçirebilmek için görevinden istifa edip, Türkiye’nin 81 ilini otostopla gezerek fidan dikmeye karar veren 29 yaşındaki Yunus Emre Karaca’nın son durağı, şehitler diyarı Çanakkale oldu.
Aydın’da bulunan özel bir inşaat firmasında hizmet müdürü olarak görev yaparken, hayalini kurduğu ‘Dünya Barış Ormanları’(World Peace Forests) projesini gerçekleştirebilmek için işinden istifa ederek gezgin olmaya karar veren 29 yaşındaki arkeolog Yunus Emre Karaca, Çanakkale’ye geldi. Proje kapsamında daha önce Kastamonu, Hakkari, Kocaeli, Şırnak, Muş, Karabük gibi toplam 10 şehri gezen genç arkeolog, 11’inci durağı Çanakkale’de de fidan dikimini Şehitler Ormanında yaptı. Şehirleri otostop ile dolaşan ve şuana kadar ulaşım için hiç para harcamayan Karaca’ya Çanakkale’de, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi kucak açtı. Şube Başkanı Gülşen Uz’un da yardımlarıyla Şehitler Ormanını ziyaret eden ve şehitler adına fidanını diken genç gezgin, hayallerinin peşinde koşmaya devam edeceğini dile getirdi.

“Tüm kıyafetlerimi Kızılay’a, kitaplarımı da halk kütüphanesine bağışladım”
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz ve şube temsilcileri ile Şehitler Ormanına gelip fidan dikimini gerçekleştirdikten sonra duygularını paylaşan Yunus Emre Karaca, “Dünya Barış Ormanları projem için aktif olan işimden istifa ettim. Tüm kıyafetlerimi Kızılay’a, kitaplarımı da halk kütüphanesine bağışladım. Bir sırt çantası ile hayallerime koşuyorum. Bu çerçevede otostopla il il dolaşıp, halkımızla beraber ağaç dikiyorum. Amacım; daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir dünya” ifadelerini kullandı.

“Hayata bir iz bırakabilmek için bu yola çıktım”
Projesinin ikinci etabında ise hedefinin dünya başkentleri olduğunu dile getiren genç gezgin, şunları kaydetti:
“Şuan Çanakkale’de 11. projemi gerçekleştiriyorum. Bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğim. Arkeolog olduğum için bu benim hayalimdi. Hayata bir iz bırakabilmek için bu yola çıktım. Şuana kadar her şey yolunda. İnsanlara karşılıksız iyiliğin de yapılabildiğini göstermeye çalışıyorum. İnsanlar da bana karşılıksız iyilik yapıyor. Gittiğim illerde kimseyi tanımıyorum. Yavaş yavaş çevremi genişleterek bu anlamlı projeyi gerçekleştiriyorum. Doğum günüm olan 9 Nisan’da bu proje için yola çıktım. Otostopla şehir şehir gezip, oranın halkıyla ağaç dikiyorum. Burası 11. projemdi. Çanakkale olması sebebiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesine gittim. Birlikte bir proje yapabileceğimizi söyledim. Onlar da bunu memnuniyetle karşıladılar. Şehitlerimiz adına Şehitler Ormanına fidan diktik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projeyi anlamlı kişilerle yaptığım için gerçekten mutluyum.”

ÇANAKKALE

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:28
  • AKŞAM 19:06
  • YATSI 20:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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