Şehit dedelerinin mezarlarını ziyaret ettiler

ÇANAKKALE Savaşı'nda şehit olan Kastamonulu askerlerin torunları, Gelibolu Yarımadası'nda dedelerinin mezarlarını ziyaret edip, dua okudu.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzlük köyünden Gelibolu Yarımadası'na gelen köylüler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluk alanı içerisinde kalan şehitlikleri ziyaret edip, savaş alanlarını gezdi. Güzlük köylüleri, ardından 104 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan dedelerinin mezarını ziyaret edip, dua okudu.

Ziyaretçilerden Kıbrıs Gazisi Abdullah Savaş, "Güzlük köyünden şehit aileleri, gaziler ve Çanakkale Savaşı'nda köyden şehit düşen dedelerimizin torunları olarak Çanakkale şehitliklerine ziyarete geldik. Çanakkale Savaşı başladığında seferberlik ilan edilmiş, köyümüzden 51 kişi, bir cuma günü, Cuma namazından sonra dualarla cepheye uğurlanmış. Bunlardan 4'ü sağ olarak dönmüş, 35 kişi ise şehit düşmüş. Geriye kalanların künyesine ise rastlanılmamış. Biz de köylülerimiz ile dedelerimizin mezarlarını ziyarete geldik, dua ettik. Bu kutsal topraklarda olmak gurur verici" dedi.



ÇANAKKALE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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