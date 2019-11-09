Lapseki'de organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 39 Kasım arasında kutlanan "Organ ve Doku Haftası" dolayısıyla sağlık personelleri tarafından bilgilendirme standı açıldı.

Lapseki İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, başlatılan kampanyaya dikkat çekmek için Lapseki'den geçen Bursaİzmir (D200) kara yolu üzerine "Organ Bağışla, Hayat Kurtar" sloganıyla pankartlar astı. Belirlenen noktalarda açılan stantlarda vatandaşlara broşür dağıtılarak organ bağışının önemi anlatıldı. Görevli sağlık personelleri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ yetmezliği sebebiyle bağış bekleyen hastalar olduğunu vurguladı.

ÇANAKKALE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.