Bülent Turan, Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde andı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Açıklamasında Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad eden Turan, "Mehmet Akif, milletimizin var olma mücadelesini anlatmış, gönlümüzde ve tarihimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli bir isim. Mehmet Akif, İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitlerine gibi ölümsüz eserleri başta olmak üzere, her bir kelimesini derinlerde yaşadığımız tüm eserleriyle Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve milletimizin hatıralarında ve gönüllerinin en müstesna yerinde yaşamaya devam edecektir. Üstad Akif, Çanakkale’mizin Bayramiç ilçesinde doğmuş, bu toprakların havasını solumuş ve bu toprakların temsilcisi olarak, önce yıllarca Osmanlı’ya sancaktarlık yapmış Biga’dan milletvekili seçilmiş, daha sonra Burdur Milletvekili olarak Gazi Meclis’te görev yapmıştır. Hemşehrimiz Mehmet Akif’e vefa, hiç kuşkusuz bulunduğu yerleri günümüze kazandırmakla, fikirlerini, anılarını yaşatmakla mümkün. Bu bilinçle yapılan Mehmet Akif Müze Evi ile yakın zamanda izleyiciyle buluşan 'Akif belgeseli' Mehmet Akif’i daha yakından tanımamıza imkan tanıyan önemli projeler oldu. 27 Aralık Cuma günü saat 19.15’te TRT belgesel ekranlarında izleyicilerle buluşacak" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:01

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.