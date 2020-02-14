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Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıkan gizemli tabaka incelenecek

İHA

Çanakkale Boğazı'nın bazı bölümlerinde son günlerde görülmeye başlayan beyaz köpüksü ve jelimsi tabaka, incelenmek üzere denizden numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıkan gizemli tabaka incelenecek

Çanakkale Boğazı'nın bazı bölümlerinde son günlerde görülmeye başlayan beyaz köpüksü ve jelimsi tabaka, incelenmek üzere denizden numune alınarak laboratuvara gönderildi.
Çanakkale Boğazı'nın bazı bölümlerinde görülen ve son günlerde dikkat çekmeye başlayan gizemli tabaka tedirginliğe yol açtı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na konuyla ilgili yapılan ihbarlar sonrası harekete geçen ekipler, denizden numune alarak, tabakanın neden kaynaklandığını belirlemek üzere laboratuvara gönderdi.
Gelibolu'dan Kumkale'ye kadar bölge bölge görülen beyaz köpüksü ve jelimsi tabakanın kokusuz olması dikkat çekti. Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıkan bu görüntü sonrası tedirginlik yaşayan vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki tabakadan numune aldı ve incelenmek üzere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderdi. Laboratuvarda yapılacak olan inceleme sonrası tabakanın hangi sebeple ortaya çıktığı tespit edilecek.
Petrol ve kimyasal madde içermeyen tabakanın doğa şartlarına bağlı olarak oluşmuş olabileceği tahmin ediliyor. Çanakkaleli balıkçılar ise konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede hava sıcaklıklarında görülen hızlı değişiklikler sebebiyle denizanalarının ölerek eridiğini ve bu tabakanın ortaya çıktığını iddia ettiler.
Çanakkale Boğazı'ndaki bu görüntünün en yoğun olarak 2007 yılının kasım ayı ile 2008 yılının eylül ayı arasındaki süreçte yaşandığı öğrenildi. Hava sıcaklıklarında görülen ani değişimler ve yağışlar sebebiyle sistemde oluşan tatlı su girdisi, ortaya çıkan tablonun önemli faktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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