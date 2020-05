Vaka görülmeyen Bozcaada'da kadınlar, gönüllü maske üretiyor

<br>Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde, şu ana kadar koronavirüs vakasının görülmediği turizm cenneti Bozcaada'da kadınlar, kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında, hayırseverlerin temin ettiği malzemeler ile gönüllü olarak çalışıp maske üretiyor. Günde ortalama 600'e yakın maske üreten kadınların hedefi, toplamda 16 bin maske yapmak. Üretilen maskeler, kaymakamlık kanalıyla ada halkına ücretsiz olarak dağıtılıyor. <br>Bozcaada Kaymakamlığı, adadaki hayırseverlerin temin ettiği malzemelerle koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmek için proje hazırladı. Bu kapsamda, mücadeleye destek olmak isteyen kadınlar, gönüllü olarak maske dikmeye başladı. Miskin Atölye'de DikişNakış ve Modelistik Eğitmeni Gülcan Güzel ile birlikte şu ana kadar 2 bin maskenin üretildiği adada, günde yaklaşık 600 maske üreten kadınların hedefi toplamda 16 bin maske yapmak. Kadınlar üretim sırasında sosyal mesafeye uygun olarak dikim yapmak için atölye dışında evlerinde de projeyi sürdürüyor. Üretilen maskeler sterilize edildikten sonra Kaymakamlığa gönderiliyor. Ardından maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kaymakamlığın başlattığı sosyal proje sayesinde ada halkının tüm maske ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanıyor.<br>'BUGÜNE KADAR 2 BİN MASKE ÜRETİLDİ, HEDEF 16 BİN'<br>Maske üretimi için Bozcaada Kaymakamlığı olarak adım attıklarını belirten Kaymakam İbrahim Gültekin, "Bu konuda bize sağ olsun destek olan özel kuruluşlardan malzeme temin ettik. Bozcaadalı kadınlarımız da gönüllü olarak bu projeyi sahiplendi ve destek oldular. Malzeme temininin ardından üretime başladık. Bugüne kadar da yaklaşık 2 bin kadar maske üretildi. Bu maskeleri de biz eczanemiz, kamu kurumlarımız ve marketlerimiz vasıtası ile adalı vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Toplamda yaklaşık 16 bin maske üretilmesi hedefleniyor. Bize malzeme ve üretim konusunda destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.<br>'HER GÜN 500-600 MASKE ÇIKARIYORUZ'<br>Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde Dikiş-Nakış ve Modelistlik Eğitmeni Gülcan Güzel ise, "Kaymakamımızın ricası ile gönüllü olarak çalışıyoruz. Bozcaada için yapıyoruz. Ekibimiz sadece burada gözükenler değil, 15 adalı kadın da evinde dikiyor. Her gün 500600 tane maske çıkarabiliyoruz. Biz üretilen maskeleri Halk Eğitim Merkezi'ne gönderiyoruz, oradan steril olması için Bozcaada Sağlık Merkezi'ne gidiyor. Steril edilip, Kaymakamlığa gönderiliyor" diye konuştu.<br>'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'<br>Maske üretimi için gönüllü olarak çalışan ev kadını Uğur Güler, "Çalışmalar yoğun gidiyor. İlk başlarda 3 kişi başladık. Sonrasında evde çalışanlar arttı. Herkes gönüllü olarak çalışıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Koronavirüs ile mücadele günlerinde bir faydamız, katkımız olsun diye buradayız. İnşallah koronavirüs salgını ülkemiz ve dünyada bir an önce son bulur" dedi.<br>Nefes darlığı nedeniyle atölye yerine dikiş makinesini ile kendi işletmesinde çalışan ev hanımı Ümmühan Ulaş ise, maske üretimi işini gönüllü olarak ve severek yaptığını belirterek, "Adada alınan önlemlerden memnunuz. İnşallah bu koronavirüs belasından bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.<br>Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu yıl ise mayıs ayına girilmesine rağmen adadaki konaklama tesisleri, koronavirüs önlemleri kapsamında açılmadı. İlçedeki yöneticilerin işi sıkı tutmasının yanı sıra, anakaradan uzak olmanın da avantajını kullanan Bozcaada'da, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK<br>2020-05-10 10:21:25<br>

