Gökçeada feribot seferleri 7 güne çıkıyor

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle KabatepeGökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yarın itibariyle 7 güne çıkarılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “ 03.06.2020 Çarşamba günü itibariyle GökçeadaKabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07:00, 13:00 ve 18:00, Kabatepe'den saat 09:00,15:00 ve 20:00 olarak haftanın 7 günü sefer yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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