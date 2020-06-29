Biga Belediyesi 'Adapark' projesini başlattı

Çanakkale’nin Biga Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve ilçeye ayrı bir renk katacak Adapark projesi başladı.

‘Biga’nın geleceğini inşa ediyoruz’ vizyonuyla yola çıkan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, seçim vaatlerini bir bir yerine getirerek ekip çalışmasıyla projelerini inşa etmeye devam ederken, bir müjde de Hamdibey Mahallesinden geldi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalarına başlanan AdasporArapdede Arası Rekreasyon projesi başından sonuna tamamen belediye imkanlarıyla tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Adapark projesinin Biga’ya çok yakışacağını ve ayrı bir renk katacağını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ada Mahallesinde yükselen projenin 7’den 70’e herkese hitap edeceğini, projeyi herkesin çok seveceğini, bölgenin çok ferah ve modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Projeyle ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, “Hamdibey Mahallesine yeni bir heyecan ve prestij getirecek AdasporArapdede Arası Rekreasyon projesinin startını verdik. Projemiz hızla ilerliyor ve tamamen Belediyemiz imkanlarıyla yapılıyor. Kocabaş ıslah projesiyle eş zamanlı devam eden ve büyük oranda dönemimiz itibariyle satın alarak belediye mülküne dönüştürdüğümüz bölgede, Arapdede Köprüsü ile Adaspor Kulübü arasında kalan Kocabaş Çayı’na paralel olan üzerine uygulanacak olan çok amaçlı ve nitelikli yeşil alan düzenlemesi olacak. Biga’mıza ayrı bir renk katacak projemiz içinde yürüyüş yolları ve kondisyon parkları, bisiklet yolları, otopark, çocuk oyun alanları, kamelyalı dinlenme üniteleri, çay bahçesi ve sosyal tesisler, yeşil alanlar, futbol ve basketbol sahaları olacak. Halkımız bu proje ile yürüyüş ve sporlarını yapabilecek. Sağlıklı yaşam ve keyifli zaman dilimlerinin tadını çıkaracak. Biga’mıza ve güzel insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Sevdamız olan Biga’mız için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Çok önemli bulduğumuz projemizin şehrimize ve kıymetli hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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