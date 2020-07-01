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Çanakkale'de zeytinlik yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

DHA

Çanakkale'de zeytinlik yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

<br>İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin turistik ilçesi Ayvacık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.<br>Ayvacık-Babakale yolunun üzerinde bulunan sahil sitelerine yakın Ak Liman bölgesindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü´ne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ<br>2020-07-01 14:12:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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