Çan İlçe Jandarma ekiplerinden ‘Huzur Güven Uygulaması’

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Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol ve denetimlerine ağırlık veriyor.

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurunu korumak ve kazaların önüne geçebilmek için ‘Huzur Güven Uygulaması’ gerçekleştiriyor. Sürücülerin kontrollerini yapan ekipler, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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