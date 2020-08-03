Ayvacık'ta zirai alanda yangın çıktı (2)

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8 HEKTAR ZİRAİ ALAN KÜL OLDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, öğle saatlerinde zirai alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 helikopter, 9 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 8 hektar alan kül oldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-08-03 20:26:14



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