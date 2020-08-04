Vali Aktaş'tan Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e ziyaret

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret ederek, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali İlhami Aktaş'ı Kilye Koyu'ndaki Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı İdari binasında İsmail Kaşdemir karşıladı. Vali Aktaş ziyarette, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaşdemir, ziyaret sonunda Vali Aktaş'a temsili 57'nci Alay Piyade Sancağı hediye ederek, teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-04 17:28:17
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