Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı



ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde, `Roket´ isimli uyuşturucu köpeği ile birlikte şüpheli M.U.´ya ait ev ve bahçede arama yapan ekipler, saksılarda yetiştirilen 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli, gözaltına alındı.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabiga beldesi Aksaz köyünde şüpheli M.U.´nun, evi ve bahçesinde kenevir ektiği ve uyuşturucu madde sattığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait, ev ve bahçede uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile birlikte yapılan arama sonucu, saksılarda yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, kubar esrara el konuldu. Şüpheli M.U. gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-07 16:26:52



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