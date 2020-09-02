Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 92'nci yılı kutlandı



Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 92'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 92'nci yılı dolayısıyla ilçedeki Atatürk Anıtı önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında tören düzenlendi. Tören öncesi, 2. Kolordu Karargahı önüne temsili olarak Atatürk'ün gelişini canlandıran Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri ellerinde Türk bayrağıyla Atatürk Anıtı'na geldi. Ardından Anıta Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Başkan Özacar, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu´yu onurlandırmasının 92. yıldönümünü kutlamak ve kendisini bir kez daha anmak için bugün buradayız. Öncelikle sizleri ve Büyük Atatürk´ün aziz ruhunu saygıyla selamlıyorum. Ulusumuzu özgür ve bağımsız yaşamak hakkına; üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında, Türk Bayrağı altında, onurlu bir ulusun evlatları olarak Atatürk´ün ölümsüz anısı önünde, biz Gelibolulular büyük bir onur, gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Üç gün önce 98.Yıldönümünü kutladığımız Büyük Zafer, tutsaklıktan kurtulan Türk Ulusunun uygar ve çağdaş dünyada yerini alacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti´ni var etmiştir. Kurtuluş Savaşımızın tüm şehitlerini bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Büyük bir mücadele ile kazanılan bağımsızlık savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve medeni devletler seviyesine ulaşması için yapılan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinin yeri çok önemlidir. Çünkü Atatürk, onurlu bir ulus ve tam bağımsız bir ülke için sadece Kurtuluş Savaşı´nın yetmediğini, aynı zamanda bir eğitim savaşının da gerekli olduğunu öngörerek; 92 yıl önce bu topraklarda bu kez de eğitim savaşını başlatmıştır. Türk insanının uygarlığa duyduğu özlemi sezerek 1 Kasım 1928 tarihinde kabul ettiğimiz yeni Türk alfabesini tanıtmak amacı ile yurt gezilerine çıkan, dünyanın başöğretmen ünvanlı tek lideri olan Atatürk, bundan tam 92 yıl önce Gelibolu´da öğretmenlik yapmış, yeni harfleri öğretmiştir. Nice tarihi zaferlerin yaşandığı Gelibolu, bu sayede Türkiye Cumhuriyeti´nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde uygar dünyaya açıldığı `Yazı Devrimi´ne de tanıklık etmenin gururunu yaşamıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2020-09-02 14:55:57



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