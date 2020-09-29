Rus savaş gemisi 'Admiral Essen' Akdeniz´e iniyor

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması´na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Akdeniz´e inmek üzere yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması´na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Boğaz'da gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu´nu döndükten sonra, saat 17.30´da Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi `Admiral Essen´in, Ege Denizi´ne açıldıktan sonra, Akdeniz´e ineceği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-09-29 18:02:32



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