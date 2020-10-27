Biga'da ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 4 gündür haber alınamayan ABD vatandaşı Shapsough Bachkhat (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Biga ilçesi Hamdibey İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Çerkez kökenli ABD vatandaşı Shapsough Bachkhat'tan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ve evdeki kokudan şüphelenen polis, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde Shapsough Bachkhat´ın cansız bedeni bulundu. Bachkhat´ın cenazesi, otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çerkez kökenli olan Bachkhat'ın bir süre önce dedelerinin göç etmeden önce yaşadığı Biga'ya gelerek, yalnız yaşamaya başladığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-10-27 12:08:56
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