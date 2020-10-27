Biga'da ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga'da ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

DHA

Biga'da ABD vatandaşı evinde ölü bulundu


Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 4 gündür haber alınamayan ABD vatandaşı Shapsough Bachkhat (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 
Biga ilçesi Hamdibey İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Çerkez kökenli ABD vatandaşı Shapsough Bachkhat'tan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ve evdeki kokudan şüphelenen polis, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde Shapsough Bachkhat´ın cansız bedeni bulundu. Bachkhat´ın cenazesi, otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çerkez kökenli olan Bachkhat'ın bir süre önce dedelerinin göç etmeden önce yaşadığı Biga'ya gelerek, yalnız yaşamaya başladığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-10-27 12:08:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de merdivenden düşüp, ölen gümrük muhafaza memuru için tören
YEREL HABERLER Çanakkale'de merdivenden düşüp, ölen gümrük muhafaza ...
Çanakkale’de Şehit Gümrük Memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale’de Şehit Gümrük Memuru için tören ...
Çanakkale’de üç köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de üç köy karantina altına alındı
Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ...
Biga'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Biga'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Başkan Öz, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Öz, vatandaşlarla bir araya geldi
Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AK Parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci oldu
YEREL HABERLER AK Parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci ...
Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı
YEREL HABERLER Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu ...
Asırların hayali Çanakkale Köprüsü, transit trafik yükünü azaltacak
YEREL HABERLER Asırların hayali Çanakkale Köprüsü, transit trafik ...
Çan’daki kamu binaları yenileniyor
YEREL HABERLER Çan’daki kamu binaları yenileniyor
Huzuru köy yaşamında bulan oyuncu Burak Hakkı, cevizlerini hasat etti
YEREL HABERLER Huzuru köy yaşamında bulan oyuncu Burak Hakkı, ...
Yazlıkçıların sokağa terk ettikleri hayvanlara belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Yazlıkçıların sokağa terk ettikleri hayvanlara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X