Biga'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Can, “Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temelinde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi vardır. Ülkemiz bu hedefi yakalama sürecinde ekonomik, sosyal kalkınma ve halkın refahını sağlama hamlelerini demokratik tutum ve davranışları her alanda hayata geçirme gayreti ile birlikte yürütme kararlılığındadır. Ülkemizin modernleşme süreci bu anlayışla devam ettirilmekte herkesin huzur içinde yaşadığı müreffeh hür ve demokratik bir Türkiye'ye ulaşmak için büyük özveri gösterilmektedir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmıştır" dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Biga Belediyesi halk oyunları gösterisinin ardından Okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, tören geçişi ile sona erdi.

