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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çanİstanbul seferine çıkan özel bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünün, otogardan çıkış yaparken, Biga istikametinden gelmekte olan 17 RN 334 plakalı Fiat Palio marka araç ile çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralı araç sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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