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Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü

DHA

Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü


Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi.
Biga ilçesinde yaşayan Levent Arslan (45) ve Adnan Emre (51), 3 Kasım akşamı birlikte ev yapımı içki içti. Sabah uyandıklarında görme sorunu yaşayan Arslan ve Emre, yakınların tarafından Biga Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Adnan Emre Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´ne Levent Arslan ise Aydın'a sevk edildi. Adnan Emre 4 Kasım günü, Levent Arslan ise bugün yaşamını yitirdi. 
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-11-07 15:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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