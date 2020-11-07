Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi.
Biga ilçesinde yaşayan Levent Arslan (45) ve Adnan Emre (51), 3 Kasım akşamı birlikte ev yapımı içki içti. Sabah uyandıklarında görme sorunu yaşayan Arslan ve Emre, yakınların tarafından Biga Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Adnan Emre Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´ne Levent Arslan ise Aydın'a sevk edildi. Adnan Emre 4 Kasım günü, Levent Arslan ise bugün yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-11-07 15:58:11
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