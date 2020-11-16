Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

DHA

Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1.5 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 50 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 50 sentetik ecza, 13 Hint keneviri motifi küllük ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Aynı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de yakalanarak, işlemlerinin ardından tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-11-16 09:47:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Hobi amaçlı başladığı arıcılıkla korona virüse savaş açtı Ziraat Odası Başkanı Pehlivan: “Korona virüse karşı siyah bal tüketin” Yalnızca Kazdağları’nda üretilen siyah bal, şifa deposu olarak anılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Hobi amaçlı başladığı arıcılıkla korona virüse ...
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
YEREL HABERLER Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması
YEREL HABERLER Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması
Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje ...
Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli oldu Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlara uyarı levhaları asıldı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli ...
Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme
YEREL HABERLER Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi AK Partili Turan: “Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yasama faaliyetlerimize devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X