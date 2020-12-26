Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi´nde yarın olumsuz hava şartlarının beklenmesi nedeniyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada´dan 08.00 ve 16.00, Kabatepe´den ise 10.00 ve 18.00 seferleri yapılmayacak.
Bozcaada-Geyikli hattında ise, Geyikli'den 09.00-18.00 ile Bozcaada'dan 16.00 seferleri yapılmayacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-26 20:33:40
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