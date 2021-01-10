Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde virajı alamayan tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi. TIR'daki tavuklardan bazıları öldü.

Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy köyünde Mehmet Çapar'a ait çiftlikten 5 ton 300 kilo tavuk, Balıkesir'in Bandırma ilçesine gitmek üzereTIR'a yüklendi. A.D. yönetimindeki 10 AJH 33 plakalı TIR, kısa süre sonra kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, TIR'da bulunan tavuklardan bir kısmı öldü. Olay yerine çağrılan çekici ve vinç, devrilen TIR'ı kurtarma çalışmalarına başladı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2021-01-10 23:38:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.