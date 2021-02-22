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1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının montajı başladı

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının montajı başladı


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasının ardından ana kabloların montajına başlandı. Köprünün ana halatlarını oluşturacak çelik kablolardan 10'u bir kıtadan diğer kıtaya çekildi. Ana halatları oluşturmak için toplam 296 tane çelik kablo çekilecek. Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğu ile dünyanın etrafı 4 kez dolaşılabiliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı `1915 Çanakkale Köprüsü´, tamamlandığında Çanakkale Boğazı´nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından yeni bir aşamaya geçildi. Köprünün ana kablolarının montajına başlandı. Ana halatları oluşturacak çelik koblolardan 10'u çekildi. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er tane, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er tane çelik kablo çekilecek. 
DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK KADAR TEL KULLANILACAK
`1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 tane tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 tane çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor.   
LAPSEKİ YAKLAŞIM VİYADÜĞÜ TAMAMLANDI
`1915 Çanakkale Köprüsü'nün itme sürme yöntemiyle yapılan Lapseki yakasındaki 680 metrelik yaklaşım viyadüğü de tamamlandı. Viyadüğün tabliyeleri, kara noktasının deniz ile buluştuğu yere kadar ulaştı. Gelibolu yakasında 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün yapımı ise sürüyor. 
TASARIMDA İNCE DETAYLAR
`1915 Çanakkale Köprüsü´, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. `1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
`1915 Çanakkale Köprüsü´ ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-02-22 14:27:52

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