Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 8 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı (2)

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ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI

Çanakkale Boğazı'ndan Hong Kong bayraklı 'Cosco Vıetnam', Almanya bayraklı 'Ludwıgshafen Express' ve Liberya bayraklı 'Msc Vıvıana' adlı dev konteyner gemilerinin geçişi tamamlandı. En küçüğü 334, en büyüğü 399 metre olan 3 geminin geçişini tamamlamasının ardından boğaz saat 17.45 itibariyle güneyden kuzeye tek yönlü trafiğe açıldı. ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-01 18:44:12



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