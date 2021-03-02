Çanakkale Valisi Aktaş, göçük altında kalan işçi hakkında bilgi aldı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan Gazi Baytimur (34) adlı işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
İlçeye bağlı Kalkım beldesindeki Karaaydın köyünde bulunan maden ocağında dün göçük medyana geldi. Gazi Baytimur adlı işçi göçük altında kaldı. Baytimur'u kurtarma çalışmaları devam ederken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ile birlikte bölgeye geldı. Vali Aktaş, göçüğün yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)
2021-03-02 09:50:50
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