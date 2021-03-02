Büyük ve küçükbaş hayvanları silahla vuran 2 kişi, yakalandı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de boş arazide otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları silahla vurup, öldürdükten sonra çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin traktöründe yapılan aramada ruhsatsız pompalı ve av tüfekleri ile farklı boyutlarda bıçaklar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. ve E.K.´nin boş arazide otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra çaldıklarını tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilere ait traktörde yapılan aramada da başından vurulmuş büyükbaş hayvan ölüleri bulundu. Ayrıca ruhsatsız pompalı ve av tüfekleri ile satır ve farklı ebatlarda bıçak ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-02 15:48:52



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