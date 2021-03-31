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Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma kartları kullanıma kapatıldı

DHA

Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma kartları kullanıma kapatıldı


Burak GEZENNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında `çok yüksek risk´ grubunda `kırmızı´ kategoride yer alan Çanakkale´de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 202,75´ten 348,81´e yükseldi. Vaka sayısındaki artış, kentte endişeye neden olurken, tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı.
Türkiye´nin kontrollü normalleşme dönemine geçtiği 1 Mart´tan bu yana, Çanakkale´de koronavirüs vaka sayısındaki yaşanan artış, bir türlü hız kesmiyor. Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından Türkiye´nin risk haritasında `çok yüksek risk´ ile 'kırmızı' kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 612 Mart tarihleri arasında 149,76, 1319 Mart tarihleri arasında ise 202,75 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı rakamlara göre, Çanakkale'de 2027 Mart tarihleri arasındaki tabloda vaka sayısı 348,81´e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısındaki artış, kentte tedirginliğe yol açtı.
65 YAŞ VE ÜZERİ VATADAŞLARIN TOPLU ULAŞIM KARTLARI KULLANIMA KAPATILDI
Çanakkale Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım ile seyahatlerini kısıtlayan bir karar aldı. Bu yaş grubundaki vatandaşların toplu ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı. Çanakkale Belediyesi´nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında `kırmızı´ renkli çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı, 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır."
Çanakkale'de yaşayan Veli Yıldırım, devletin koronavirüse karşı tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Devletimiz hiçbir zaman kimseyi mahrum bırakmadı. Yalnız, insanlarımız duyarsız. Hastalık gitsin ki milletimiz ile birlik beraberlik içerisinde yaşayalım" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Nedim BAYHAN
2021-03-31 16:24:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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