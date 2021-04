AK Parti’li Makas: “CHP’yi Muharrem İnce’ye ve Nejat Önder’e sorun”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder’in AK Parti’ye geçmesi üzerine gelen tepkiler üzerine basın açıklaması düzenledi. Başkan Makas, yaptığı açıklamada, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural’ı demokrasi düşmanı olmakla suçladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP’den istifa ederek bağımsız aday olan, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı seçilen ve ardından AK Parti’ye geçen Nejat Önder’e gelen tepkiler üzerine basın açıklaması düzenledi. AK Parti Çanakkale İl Binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan Makas, “Meclis başkanlığı seçimlerine, partisinden istifa ederek bağımsız aday olan, neticesinde seçimi kazanan ve an itibariyle de AK Parti’nin bir üyesi bir ferdi olan, İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Nejat Öner Bey’i, kalbi duygularımla tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca süreçteki duruşlarıyla, Cumhur İttifakının tüm İl Genel Meclisi Üyelerine de hassaten sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çanakkale siyaseti ve partimizin siyasi politikaları açısından önemli gördüğümüz bu gelişme; kamuoyunun gözleri önünde adeta gerçekleri bir kez daha ortaya sermiştir. Politikaları karalama üzerine, anlamsız ve karşılıksız eleştiriler üzerine kurulu bu zihniyetin geldiği nokta, artık muhalefet partisinden kopuş sürecini adeta körüklemiştir” dedi.



“CHP’de bu istifaların devamı gelecek”

CHP’de istifaların devamının geleceğini belirten Başkan Makas, “Nejat Bey’i kalbi duygularımla kutluyorum. Nejat Bey, günümüz Türkiye’sinde CHP’nin geldiği noktayı, kamuoyunun gözleri önüne seren, açık yüreklilikle ‘kral çıplak’ diyen vatanperver bir Çanakkaleli hemşehrimiz. Birileri bundan epeyce rahatsız olmuş olmalı ki, yaşanılan bu hadiseden ders çıkarmak yerine; suçlu bulmanın, hedef saptırmanın derdine, kısacası kendi derdine düşmüştür. CHP İl Başkanı bize laf yetiştireceğine, ihaleyi birilerine bırakmakla uğraşacağına, partisine sahip çıksın. Apaçık ortada, CHP’ye kerhen oy veriliyor. Verilen kerhen oyların, şımarıkça ve hoyratça istismar edildiğini de vatanperver CHP’liler istifalarıyla ispat etmektedirler. CHP’de uzun yıllar siyasetin tozunu yutmuş, Merkez İlçe Başkanlığı yapmış, İl Başkanlığı yapmış 40 yıllık bir siyasi karakter partisinden gidiyorsa, yüzde 60 oy aldığın yerelde, iktidar olmana rağmen insanlar partisinden gidiyorsa, CHP’nin eski CHP olmadığı şüphesiz tescillenmiş demektir. Yalnızca yerelde mi? Tabi ki hayır. Geçtiğimiz süreçlerde, CHP’nin Genel Merkez Yönetimi’nden 7 milletvekili istifa etti, bakın burada da istifa var. CHP’yi Muharrem İnce’den dinleyin, CHP’yi Nejat Bey’den dinleyin, aynı gerekçeleri göreceksiniz. Göreceksiniz bu istifaların devamı gelecek” diye konuştu.



“Nejat Önder günlük kiralık vekil transferi değil”

Nejat Önder’in günlük transfer olmadığını belirten Başkan Makas, “CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilkeleriyle kurulan CHP değildir. Ve ben bu durumdan rahatsız olan herkesi açık açık AK Parti’ye davet ediyorum. Basında çıkan birtakım haberlere de değinmek istiyorum. CHP İl Başkanına sesleniyorum; Nejat Önder sizin yaptığınız gibi günlük kiralık vekil transferi değil. Nejat Önder; partisini, 84 milyonun önünde onuruyla, duruşuyla ve gerekçeleriyle bırakıp geldi. CHP'de hala Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Bekaroğlu zamanında Saadet Partisi'nden istifa edip CHP'ye geçmedi mi? Abdullatif Şener CHP'ye geçmedi mi? Cihangir İslam, daha yeni Saadet Partisi’nden CHP'ye geçmedi mi? Sayın Ural neden onlara hain demedin? Bu denli yönetilemeyen bir tabloya karşı İl Başkanı’nın hala görevine devam ediyor olması CHP’nin tabanında yaşadığı sıkıntıların yanı sıra yönetici kademelerinde de olduğu gösteriyor. Fakat biz CHP İl Başkanından memnunuz, kalabilir bence” dedi.



“Oyu kim verdi derdine düşmüş”

"Ayrıca Sayın Ural’ın demagoji yeteneğine hayranım" diyen Makas, şöyle devam etti:

"Yahu ne alakası var oy veren seçmenin iradesine ihanetle. İşte bir örnek daha; seçmenin iradesini topyekun kendi tekeline alan CHP, hiçbir zaman, hiçbir şekilde muktedir olamayacak ve kendi seçmenini tabiri caiz ise kandırmaya devam edecek. Ayrıca değerli arkadaşlar bu süreç, İl Genel Meclisi’ni kendi partilerinin yönetim kurulları zannedip; kredi, borçlanma, bütçe vs. gibi birçok konuda saçmalayanlara bir tokattır. Fakat biz böyle yapmayacağız. Şehrin ihtiyaçlarını önceleyen, yatımlarının önünü açan bir anlayışla AK Parti grubu olarak İl Genel Meclisi’ndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunlarla beraber komik bulduğum bir durum var; biliyorsunuz seçim 16’ya karşı 17 oyla bitti, CHP ise her zamanki gibi ders çıkarmak ve meseleyi anlamak yerine oyu kim verdi derdine düşmüş. Oy veren CHP’li İl Genel Meclisi Üyesi’ni CHP İl Başkanı’na niye sormuyorsunuz? İnsan üyesini bilmez mi? Ayrıca seçime girmeden önce grubuna ‘cep telefonları ile herkes oyunun resmini çekip atsın’ diye talimat veren CHP İl Başkanı değil mi? Aman sakın bir yerlerde anlatmayın, CHP’nin demokrasi anlayışına gölge düşer."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.