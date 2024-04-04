Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi mazbatasını aldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Ahmet Elbi mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Ahmet Elbi mazbatasını aldı.

        Elbi, Biga Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Turgut'tan mazbatasını alarak yeni dönemde görevine başladı.

        Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Elbi, yaptığı açıklamada, Karabiga için hayata geçirecekleri birçok projenin bulunduğunu söyledi.

        Elbi, "Çıktığımız bu kutlu yolda hemşerilerimin desteği ile kazanan Karabiga olmuştur. Bize düşen ise yine çok çalışmak olacak. Memleketimiz, göz bebeğimiz Karabiga'mız ve bu şehrin güzel insanları için gece gündüz demeden çalışacağız. Karabiga'da hizmet kazandığı için çok mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de yem bitkileri destekleme başvuruları başladı
        Çanakkale'de yem bitkileri destekleme başvuruları başladı
        Biga Belediye Başkanı Alper Şen mazbatasını aldı
        Biga Belediye Başkanı Alper Şen mazbatasını aldı
        Lapseki Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı
        Lapseki Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı
        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama deği...
        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama deği...
        Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep: Daha çok çabalayacağı...
        Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep: Daha çok çabalayacağı...
        DSİ'den Çanakkale'deki yatırımlara ilişkin açıklama
        DSİ'den Çanakkale'deki yatırımlara ilişkin açıklama