Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan unsurları tarafından Çanakkale açıklarına doğru Türk karasularına itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Deveboynu açıklarında 1 Mayıs Cumartesi günü saat 06.30'da yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye bir ekip gönderdi. Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Çanakkale'den yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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