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Polisten, YKS´ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım, hakkını helal et

DHA

Polisten, YKS´ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım, hakkını helal et


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de yanlış salona giden, motosikletli trafik polisi tarafından sınava gireceği salona yetiştirilmeye çalışılan kız öğrenci, kapılar kapandığı için içeriye alınmadı. Kız öğrenci için seferber olan polis ise, "Çok uğraştık ama olmadı. Özür dilerim, kızım hakkını helal et" dedi.
Kentte öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonun yolunu tuttu. Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi Turizm Fakültesi´nde kapılar saat 10.00´u gösterdiğinde kapatıldı. Bir erkek öğrenci koşarak kapıya gelirken, dışarıda bekleyen veliler, "Koş koş, daha 1 dakika var, biz şahidiz, kapıyı çal" diyerek moral verdi. Öğrenci kapıyı çaldı ve görevlinin açmasıyla son saniyede salona girdi.
TRAFİK POLİSİ SEFERBER OLDU AMA YETİŞEMEDİ
Sınava ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi´ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu´nda girecek olan bir kız öğrenci, yanlışlıkla Sağlık Bilimleri Fakültesi binasına gitti. İddiasına göre, kendisini yukarı salona kadar alan görevliler, son anda yanlışlığı fark ederek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu´na yönlendirdi. Kapıların kapanmasına dakikalar kaldığını gören trafik polisi, devreye girdi. Polis memuru, motosikletiyle kız öğrenciyi salona getirdi. Ancak saniyeler önce kapılar kapandığı için görevliler kız öğrenciyi içeriye almadı. Hem kız öğrenci hem de polis memuru büyük üzüntü yaşadı. Aynı şekilde kapı kapatıldığı için oğlunun sınava giremediğini ileri süren bir anne de gözyaşlarına hakim olamadı.
'KIZIM HAKKINI HELAL ET'
Polis memuru, "Yetiştiremedik, ben üzüldüm vallahi. Yanlış binaya gitmiş, oradan aldım, buraya gelene kadar kapılar kapanmış" dedi. Polis memuru, kız öğrencinin yanına giderek, "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kusura bakma, özür dilerim valla. Ben senden daha çok üzüldüm. Kızım hakkını helal et" diyerek, teselli etmeye çalıştı. Olup biteni izleyen çevredeki vatandaşlar da polis memurunun çabasını takdir ederek, "Sen elinden gelini yaptın. Senden Allah razı olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2021-06-26 14:28:14

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