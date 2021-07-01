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Çanakkale´de kaybolan çocuk, 5.5 saat sonra otomobil içinde uyurken bulundu

DHA

Çanakkale´de kaybolan çocuk, 5.5 saat sonra otomobil içinde uyurken bulundu


Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de bir sitenin bahçesinde oynarken kaybolan Abit ve Nazan Adıgüzel çiftinin 4 yaşındaki oğulları otizm hastası Miran için polis, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin köşe bucak aradığı Miran 5.5 saat sonra kaybolduğu site bahçesindeki bir otomobilin içinde uyurken bulundu.
Esenler Mahallesi´nde Ovakent Sitesi´nde oturan Nazan Adıgüzel 3 çocuğu ile birlikte aynı mahallede bulunan Elmaskent Sitesi C Blok´taki akrabalarını ziyarete gitti. Çocuklar site bahçesinde oynarken, otizm hastası Miran Adıgüzel saat 16.30 sıralarında gözden kayboldu. Annenin durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. İnşaat işçisi olan baba Abit Adıgüzel'e de bilgi verildi. Adıgüzel çifti ve yakınları ile mahalle sakinleri, polis, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri ile birlikte kayıp Miran´ı aramaya başladı. Havanın kararmasına rağmen Miran bulunamayınca endişeler arttı.
EKİPLERİN YANI SIRA İZ TAKİP KÖPEĞİ DE ARAMALARA KATILDI
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerine gelerek, çalışmaları takip etti. Mahallede ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Esenler Mahallesi´nde tüm cadde ve sokaklar ile site bahçeleri ve inşaatlar didik didik arandı. Bir iz takip köpeği de arama çalışmalarına katıldı. Ayrıca polis drone ile arama çalışmalarına destek verdi. 
5.5 SAAT SONRA OTOMOBİLDE UYURKEN BULUNDU
Beyaz eşya servisi bulunan Şaban Erbaş, Miran´ın kaybolduğu site bahçesindeki tüm araçların içini el feneriyle kontrol ederken, 17 ABK 342 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda uyuyan bir çocuk görence, "Bu arabada bir çocuk var, kimin bu çocuk" diye seslendi. Otomobilin yanına gelen polis, sürücü koltuğunda uyuya kalan çocuğun kayıp Miran Adıgüzel olduğunu belirledi. Kayıp çoğun bulunduğu haberini duyan mahalle sakinleri alkışlar ile sevinçlerini gösterdi.  
Miran, sağlık kontrolü için anne Nazan ve babası Abit ile birlikte ambulansa alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Kayıp Miran´ı bulan Şaban Erbaş, "Ben de bu sitede B blokta oturuyorum. Saat 16.30´dan bu yana paşamızı arıyoruz. Ararken, kaydık, düştük, çalıların içine girdik sonra bir abi geldi kapının önünde konuşurken. `Benim de oğlum otizmli, kapıları açık arabalara binmeyi çok severler´ dedi. Benim de aklıma arabaları kontrol etmek geldi. Tüm arabaları tek tek el feneri tutarak kontrol ettim. En sonunda bu otomobilde sürücü koltuğunda uyurken buldum. Çok sevindim" dedi.     DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-07-01 00:09:25

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