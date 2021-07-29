Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler

DHA

Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler


Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'deki 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı cumhuriyet döneminden kalma valizi, ayakkabısı, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı, şekerliği ile gümüş kutusu için konservasyon çalışması yapıldı. Müzeye gelen ziyaretçiler, Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmasını izleme imkanı buldu.
Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine, 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müzede, Troya Ören Yeri başta olmak üzere, diğer antik kentlerden çıkan 2 bin eser sergilenmeye başlandı. 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi zemin katında 7 ay önce başlatılan `Perdeler Açılıyor´ projesi kapsamında müzedeki 3 restorasyon ve konservasyon laboratuvarında, her çarşamba 11.00 ile 15.00 saatleri arasında perdeler açılıp, yapılan çalışmaların ziyaretçilere izletilmesi fırsatı sunuluyor. 
CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİLER
Troya Müzesi, 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında, özel konservasyon çalışmasına ev sahipliği yaptı. Anıtkabir Müzesi´nden Çanakkale Müze Müdürlüğü´ne 1974 yılında devrolan, Atatürk'ün kullandığı Cumhuriyet döneminden kalma valizi, ayakkabısı, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı ile gümüş kutusu için 'Troya'nın melekleri' olarak adlandırılan restoratör ve konservatörler Nurver Ferendeci, Betül Özmen ve Gonca Dikenci tarafından konservasyon çalışması gerçekleştirdi. Müzeye ziyarete gelenler, zemin katta Atatürk'ün kişisel eşyaları için yapılan konservasyon çalışmalarını izleyip, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. 
'HEYECAN VERİCİ ESER GRUBUYLA İZLEYİCİLERİMİZİN ÖNÜNE ÇIKTIK'
Troya Müzesi'nde yaklaşık 7 ay önce `Perdeler Açılıyor´ projesine başladıklarını belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını ziyaretçinin görebileceği şekilde perdeleri açarak uygulamaya başladıklarını söyledi. Yaptıkları işi şeffaf olarak ziyaretçiyle paylaşmak ve işin kalitesine ne kadar güvendiklerini göstermek istediklerini kaydeden Gölcük, şunları söyledi:
"Restorasyon ve konservasyon alanında iyi işlerin, çalışmaların yapıldığını izleyiciyle paylaşmak istedik. Müzelerde sık sık sergi değişemiyor. Depolarımızdaki eserleri izleyicilere gösterebilmek, onlarla paylaşabilmek için bu uygulamayı fırsat olarak gördük ve 7 ay önce bu projeye başladık. 7 ayın sonunda bugün heyecan verici bir eser grubuyla izleyicilerimizin önüne çıktık. Mustafa Kemal Atatürk´ün kişisel eşyalarını konservasyon yapmak üzere 3 laboratuvarımıza taşıdık. Ziyaretçilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk´ün bu kişisel eşyalarını çok yakından görebilecekler, arkadaşlarımıza sorularını iletebilecekler. 1974 yılında Anıtkabir Müzesi´nden Çanakkale Müze Müdürlüğü´ne devrolan Atatürk´ün kişisel eşyalarına, koleksiyona sahibiz. Bugün izleyicilerimiz bunu yakından görebilme fırsatı yakalayacaklar. Mustafa Kemal Atatürk´ün ayakkabısından tutun, bavuluna, terliğine, kullandığı kaşığına, çatalına, 1921 yılında Sakarya´nın hemen ardından kendisine hediye edilen gümüş bir kutuya varıncaya kadar aslında depomuzda olan bu kişisel eşyaları bugün yakından görebilecekler, arkadaşlarımıza merak ettikleri soruları yöneltebilecekler."
'KEŞKE BEN DE DOKUNABİLSEM'
Troya Müzesi'ni gezen Mustafa Çetin ise "Bu çalışmayı yapan arkadaşlar, Atatürk´ün giydiği ayakkabıya dokunabiliyor, çantasının sapını tutabiliyor. Keşke biz de o imkanı sahip olabilsek. Bu camın arkasından izlemektense ben de bir dokunabilsem. Çok arzu ederdim. Gene de buradan seyretmekte çok güzel bir duygu. Çok mutlu olduk" dedi.
Müzeyi gezen Perihan Çetin de "Atatürk´ü görmek isterdim ama bana nasip olmadı. Hiç olmazsa kullandığı eşyaları görmek şu anda kısmet oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2021-07-29 09:55:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’li Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine ...
Gelibolu’da feci kaza, araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Gelibolu’da feci kaza, araçlar kafa kafaya çarpıştı: ...
Vaka sayısı artan Çanakkale'de valilikten 'sosyal mesafe' ve 'maske' uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Çanakkale'de valilikten 'sosyal ...
Çanakkale’de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı
YEREL HABERLER Çanakkale’de Covid-19 vakaları arttı, valilik uyardı
Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında teknede 231 kaçak göçmen ...
Çanakkale’de balıkçı teknesine operasyon: 231 düzensiz göçmen yakalandı Umuda yolculuk için 7 bin dolar ödemişler
YEREL HABERLER Çanakkale’de balıkçı teknesine operasyon: 231 ...
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 243 bin oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 243 bin oldu
AK Parti’li Turan: “Göçmene, garibana 10 kat su satacak kadar aciz millet olmadık”
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan: “Göçmene, garibana 10 kat su ...
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı tamamlandı (2)
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nün 3’üncü mega blok tabliye montajı başladı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 3’üncü mega blok tabliye ...
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı başladı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok ...