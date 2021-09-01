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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’den AK Parti’ye geçen meclis üyelerine rozetleri takıldı

İHA

CHP’den AK Parti’ye geçen meclis üyelerine rozetleri takıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP’den AK Parti saflarına katılan Geyikli Belediye Meclisi üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP Parti Üyesi Naci Sarı’ya rozetlerini taktı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi’nde, CHP’den AK Parti’ye geçen meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP Parti Üyesi Naci Sarı’nın rozetleri AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından takıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun da bulunduğu toplu iltihak töreninde açıklamalarda bulunan Turan, "Bugün kıymetli iki meclis üyemizin ve CHP üyesi arkadaşımızın CHP'den AK Parti'ye geçme törenini yapmak için bir aradayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan üç arkadaşımızın AK Parti saflarında görev alma kararlarından dolayı çok büyük bahtiyarlık duyduk. Bizler seçim olmamasına rağmen yaz döneminin tümünü milletimizle geçirmeye karar vermiş insanlarız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte köy köy, kasaba kasaba dolaşmayı, hemşehrilerimizin derdini dinlemeyi bir görev haline getirdik. Yaz döneminde bölgemizde çok sayıda faaliyet yaptık. Eksiğimiz varsa, hatamız varsa halkımız bizi uyarıyor, ama kredisini bize veriyor. Diyor ki 'Bunu sen tamamlarsın, bu eksiği siz çözersiniz'. Pandemi var; 'En kıymetli çalışmayı bu iktidar yapar' diyor. 'Köyde sorun var, ben daha önce bunu eski yönetim döneminde söylemiştim, AK Parti döneminde bu eksikler giderildi.' diyor. Biz de bunu çok kıymetli buluyoruz. Her şey tabii ki dört dörtlük olmayabilir; ama bugün Geyikli’mizde küçük bir belde olmasına rağmen, doğalgaz töreni yapılıyorsa, doğal gaz getiriyorsak, bunların ne kadar kıymetli iş olduğunu milletimiz görüyor. Konjonktürel sorunlarımız var, Afganistan kaynaklı, Suriye'den kaynaklı. Göç yolları üzerindeyiz, ancak hepsini aşma iradesi yine bizde var. Bizler çok büyük sorunları aşmış, daha da büyük sorunları aşabilecek kapasitedeyiz. Güçlü bir kaptanımız, liderimiz var. Duruşuyla, tecrübesiyle, tüm dünyadaki konumuyla bambaşka bir yerdeyiz. O yüzden hem anketler hem kamuoyundaki bizim kendi tespitlerimiz, ziyaretlerimiz gösteriyor ki hem de bugün CHP'den üç kıymetli arkadaşımızın AK Parti saflarında yer alması gösteriyor ki hala bu ülkenin en büyük gücü, hala bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü AK Parti'nin kendisidir. Hem ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin hem 84 milyonun kardeşliğinin temsilcisi, en güzel iddialısı AK Parti. Birkaç ay önce biliyorsunuz İl Genel Meclisi'nde kıymetli başkanımız Nejat Bey'in CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle yeni bir rüzgar yakaladık. Şimdi Geyikli'mizde bu rüzgarın dönüşümünü yaşıyoruz; fakat bilinsin ki çok sayıda benzer arkadaşımız, 'Biz AK Parti'nin milli duruşunu, ülkeyi büyütme kararlılığını yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ya da yapmak istiyoruz' diyorlar. Belediye başkanları var, İGM üyeleri var, ilçe başkanları var, ama biz herkesi almak değil, duruşuna, ahlâkına güvendiğimiz insanlarla yol yürümek istiyoruz. Bugün üç kıymetli arkadaşımızla beraber bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tekrar kendilerini ve teşkilatımızı tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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