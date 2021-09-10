Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyü ile Çakıroba köyleri arasında bulunan tarihî Issız Cuma Camiinde mevlit okundu.
Kale Grubu tarafından tertip edilen mevlit cemiyeti tarihî Issız Cuma Seyvan Camiinde cuma namazı öncesi gerçekleştirildi. Mevlidi şerife Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Yenice ilçe Müftüsü Metin Güvenir ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını müteakip cemaate yemek ikram edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.