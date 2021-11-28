Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "29.11.2021 Pazartesi (yarın) KabatepeGökçeada ve GeyikliBozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.