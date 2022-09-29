Gerçekleşen direniş ve kazanılan zaferle birlikte, Türk Milletindeki milli şuuru artıran, ileride gerçekleşecek olan Kurtuluş Savaşı’na önemli bir zemin hazırlayan Çanakkale Savaşı komutanları ve görevleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Çanakkale Savaşı Komutanları ve Görevleri

1915 senesinde başlayan ve 1916 senesine kadar süren Çanakkale Savaşı’nda, Türk komutanların yanı sıra birçok Alman general ve komutan da hazır bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları sonrası almış olduğu ağır mağlubiyet neticesinde, orduda birtakım düzenlemeler yapılması amacıyla 1913 senesinde 42 kişilik Alman subay heyeti getirilmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin, Almanya ile beraber İttifak Devletleri içinde yer almasıyla da Alman komutanlar Çanakkale Savaşı’nda Türk komutanlar ile beraber görev yapmışlardır.

Çanakkale Savaşı komutanları ve rütbeleri ise şu şekildedir:

Otto Liman Von Sanders

1913 senesinde Osmanlı Devleti’nde Askeri Misyon Heyeti Başkanlığı’na getirilen Liman Von Sanders; Çanakkale Savaşı sırasında, bu bölgeyi savunmakla görevli olan 5. Ordu Komutanlığı’na atanmış ve Çanakkale Savaşı’nda fiilen yer almıştır.

Cevat Paşa

1914 tarihinde Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’na atanan Cevat Paşa; boğazları ve kıyıları savunmak üzere görevlendirilmiştir. 19 Şubat ile 18 Mart 1915 arasında gerçekleşen Çanakkale Deniz Muharebelerinde aktif olarak görev yapan Cevat Paşa; İtilaf güçlerinin donanmalarının püskürtülmesindeki üstün başarısı sebebiyle 18 Mart Kahramanı unvanını almıştır.