Gerçekleşen direniş ve kazanılan zaferle birlikte, Türk Milletindeki milli şuuru artıran, ileride gerçekleşecek olan Kurtuluş Savaşı’na önemli bir zemin hazırlayan Çanakkale Savaşı komutanları ve görevleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Çanakkale Savaşı Komutanları ve Görevleri
1915 senesinde başlayan ve 1916 senesine kadar süren Çanakkale Savaşı’nda, Türk komutanların yanı sıra birçok Alman general ve komutan da hazır bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları sonrası almış olduğu ağır mağlubiyet neticesinde, orduda birtakım düzenlemeler yapılması amacıyla 1913 senesinde 42 kişilik Alman subay heyeti getirilmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin, Almanya ile beraber İttifak Devletleri içinde yer almasıyla da Alman komutanlar Çanakkale Savaşı’nda Türk komutanlar ile beraber görev yapmışlardır.
Çanakkale Savaşı komutanları ve rütbeleri ise şu şekildedir:
Otto Liman Von Sanders
1913 senesinde Osmanlı Devleti’nde Askeri Misyon Heyeti Başkanlığı’na getirilen Liman Von Sanders; Çanakkale Savaşı sırasında, bu bölgeyi savunmakla görevli olan 5. Ordu Komutanlığı’na atanmış ve Çanakkale Savaşı’nda fiilen yer almıştır.
Cevat Paşa
1914 tarihinde Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’na atanan Cevat Paşa; boğazları ve kıyıları savunmak üzere görevlendirilmiştir. 19 Şubat ile 18 Mart 1915 arasında gerçekleşen Çanakkale Deniz Muharebelerinde aktif olarak görev yapan Cevat Paşa; İtilaf güçlerinin donanmalarının püskürtülmesindeki üstün başarısı sebebiyle 18 Mart Kahramanı unvanını almıştır.
Esat Paşa
Esat Paşa; 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan Çanakkale Kara Savaşları’nda, Arıburnu Kuzey Komutanı olarak görev yapmış ve bu bölgede düşman birliklerini püskürtmeyi başarmıştır. Arıburnu’ndan sonra Conk Bayırı’nda da görevlendirilen Esat Paşa; bu bölgede düşmanı yenilgiye uğratmıştır.
Fevzi Paşa
Fevzi (Çakmak) Paşa; Beşinci Kolordu Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katılmıştır. Mustafa Kemal’in 10 Ağustos’ta Conk Bayırı’nda gerçekleştirmiş olduğu taarruzda yardımcı olarak görev yapmıştır.
Çolak Faik Paşa
2. Kolordu Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’nda bulunmuş ve savaşın en önemli muharebelerinden biri olan Zığındere Muharebesi’nde savaşmıştır.
Merten Paşa
Alman bir amiral olan Merten Paşa; Çanakkale tabyalarının komutanı olarak Çanakkale’ye gönderilmiş ve Çanakkale Savaşı’nın deniz muharebelerinde aktif görev yapmıştır.
Mustafa Kemal Paşa
Çanakkale Savaşı’nın en önemli komutanı kimdir diye sorulduğunda, bu soruya verilecek cevap şüphesiz ki Mustafa Kemal Paşa olacaktır.
Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşı’na, ilk olarak 19. Tümen Komutanı olarak atanmış ve Arıburnu ile Conk Bayırı’ndaki muharebeleri yönetmiş; Conk Bayırı’nda düzenlediği taarruzun sonunda ise albay rütbesine terfi etmiştir.
Anafartalar Cephesi’nin açılmasının ardından burada Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa 1. ve 2. Anafartalar zaferini kazanmış ve ‘’Anafartalar Kahramanı’’ olarak tanınmıştır.
Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Ordusu Kimlerden Oluşuyordu?
Büyük bir varoluş mücadelesi olan ve Boğaz’ın geçilmesi halinde İstanbul’un işgal edilip, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden silinmekle karşı karşıya kalacağı Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı ordusunun mevcudiyeti yaklaşık 500 bindir. Bu sayının içinde Türk, Kürt, Arap, Çerkez gibi Müslüman unsurların yanında Ermeni, Rum, Yahudi ve daha birçok gayrimüslim unsur da yer almıştır.
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