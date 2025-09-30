"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Elazığ'da

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Elazığ'a geldi.

.png

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze,Elazığ'da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Malatya caddesi üzerinde kurulan müzeyi ziyaret edenler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi. Proje Koordinatörü Engin Karataş, yaptığı açıklamada, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu söyledi.

.png

Müzenin üç gün gün boyunca ziyaretçilerini bekleyeceğini aktaran Karataş, "Müzemizin içinde 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve çeşitli görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu tüm halkımıza ulaştırmak amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergileniyor. Müzeye tüm Elazığ halkını bekliyoruz" diye konuştu.