Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi

Her birinin ayrı bir hikayesi, trajedisi var. Ben onlara 'derinlerdeki sessiz tanıklar' diyorum. Bu batıkların bugün elimizdeki görüntüleri bile önemli. Belki 20 yıl sonra bu batıklar daha da kırılacak dökülecek, hiçbir şey kalmayacak. Çanakkale ruhunu da batıklarda görüyorum."