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        Haberler Gündem Çanakkale Zaferi şiirleri 2024: 2,3,4 kıtalık kısa ve uzun en anlamlı ve duygusal 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

        Çanakkale Zaferi şiirleri: 2,3,4 kıtalık kısa ve uzun en anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

        En anlamlı ve duygusal Çanakkale Zaferi şiirleri anma günü sebebiyle araştırılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi 109. yılında bir kez daha anılıyor. Yurdumuzun dört bir yanında coşkuyla kutlanan bu önemli günde 18 Mart'a özel Çanakkale Zaferi şiirlerini haberimizde derledik. İşte, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarısı için yazılan 2,3,4,5 kıtalık, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 08:47 Güncelleme: 18.03.2024 - 08:47
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        1

        18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Binlerce şehit verilmesine rağmen, Türk ordusu vatan topraklarını savunmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. İşte, en anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri...

        2

        18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

        Çanakkale Geçilmez

        Çanakkale bizimdir

        Kimseye vermeyiz

        Hakkımızla savaşırız

        Çanakkale'yi geçirmeyiz

        Toprağımızı vermeyiz

        Çanakkale'yi geçirmeyiz

        Çanakkale geçilmez

        Türkoğlu yenilmez

        Bayrağımızı koruruz

        Nice çocuklar için

        Rahat olsun çocuğumuz

        Çanakkale'yi geçirmeyiz

        Nice düşman yeneriz

        Çanakkale'yi geçirmeyiz

        Kırmızı beyaz bayrağımız

        İçin canımızı veririz

        Naime Demirel

        3

        Çanakkale

        Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!

        Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.

        Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,

        Başına yüz milletin üşüştüğü yersin!

        Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,

        Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.

        Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,

        Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!

        Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,

        Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden,

        Sen onların açtığı bayrağın alevinden,

        Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

        Bir destana benziyor senin bugünkü halin,

        Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.

        Övün, ey Çanakkale ki, Sen Mustafa Kemal’in

        Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!

        Faruk Nafiz Çamlıbel

        4

        Çanakkale Şehitleri

        Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

        Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

        Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

        O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

        Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

        Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

        Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

        Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

        Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

        Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

        Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

        Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

        Mehmet Akif Ersoy

        5

        Akıncılar

        Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

        Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

        Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

        Bir yaz günü geçtik tuna

        Çanakkale Akrostiş Şiir

        Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

        Analar ağladı, oğullar savaştı.

        Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

        Analar ağladı, oğullar savaştı.

        Kürdü, Türk'ü Laz’ı Çerkez’i,

        Kimi Harbiyeli, kimi liseli.

        Ağası da var, çiftçisi de,

        La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

        En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!

        Yahya Kemal Beyatlı

        6

        Çanakkale Zaferi

        Gülmeyiniz Ey Düşmanlar,

        Çanakkale Geçilmez,

        Bekler Nice Kahramanlar,

        Çanakkale geçilmez.

        Filo Filoya dayansa,

        Yerler Bombayla Dayansa,

        Siperler Kana Boyansa,

        Çanakkale geçilmez.

        7

        Çanakkale Destanı

        Yaşamaz ölümü göze almayan.

        Zafer, göz yummadan koşana gider.

        Bayrağa kanının alı çalmayan,

        Gözyaşı boşana boşana gider!

        Kazanmak istersen sen de zaferi

        Gürleyen sesinle doldur gökleri

        Zafer dedikleri kahraman peri

        Susandan kaçar da coşana gider.

        Bu yolda herkes bir ey delikanlı

        Diriler şerefli ölüler şanlı

        Yurt için döğüşen başı dumanlı

        Her zaman bu şandan, o şana gider

        Faruk Nafiz Çamlıbel

        8

        Çanakkale

        Gün geçmiş, yıl geçmiş ne yazar.

        Her karış torağında bin, şehit bir mezar.

        Yeryüzünde yaşadıkça, tek dişi canavar.

        Türk milleti aynı destanı yine yazar.

        Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

        Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

        Hangi kem göz sana edebilir nazar.

        Türk milleti aynı destanı yine yazar.

        Yedi cihana yeter yazdığın destan.

        Gök kubbe ay, yıldız sana verir selam.

        Çanakkale’yi düşmana yaptın ya mezar.

        Türk milleti aynı destanı yine yazar.

        Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

        Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

        Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

        Türk milleti aynı destanı yine yazar.

        Çanakkale Şehit Veriyor

        Çanakkale kan döküyor

        Analar babalar atalar ağlıyor

        Düşman askeri doğru durmuyor

        Çanakkale şehit veriyor

        Kim bilir hangi asker

        Kim bilir hangi vatan

        Yok olup gidiyorlar bu dünyadan

        Gözleri bile yaşarmadan

        Ana kucağı asker ocağı

        Çanakkale’deki düşmanları

        Düşünmeden şehit olan asker

        Kendi vücudunu sper eder

        Şimdi kurtuldu tüm Türkiye

        Askerlerin sayesinde

        Sende önem ver vatanınla devletine

        Hiç bir zaman düşmana ezdirme

        Şefik Aydemir

        9

        Çanakkale İle Atam

        Atam senin sayende her şey oldu,

        Sana minnettarız Atam

        Çanakkale savaşında

        Düşmanları yenip

        Vatanı milleti kurtardın Atam

        O, düşüncelerine, fikrine,

        Sevgine, saygına,

        Cesaretine, yeteneğine,

        Hayranım Atam

        10

        18 Mart Çanakkale

        Bulutlar sarmıştı her yanı,

        Kapkara bir geceydi,

        Yağmur, bardaktan boşalırcasına,

        Sağnak gibi yağıyordu,

        Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

        Top, tüfek sesleri,

        Her yanı inletiyordu,

        Mustafa Kemalin askerleri,

        Aslanlar gibi dövüşüyordu,

        Ve Çanakkale kahramanca,

        Düşmana selam veriyordu,

        Kükrüyordu tepeden,

        Mustafa Kemal,

        Vatanıma ayak basacaksa düşman,

        Yaşamanın ne gereği var,

        En son nefer ölünceye kadar,

        Dövüşeceksiniz aslanlar,

        Görecek bütün dünya,

        Ne aslanlar doğururmuş,

        Emineler, Hatçeler, Ayşeler, Fatmalar.

        Ali Osman Yılmaz

        11

        Çanakkale Türküsü

        Çanakkale içinde aynalı çarşı

        Anne ben gidiyorum düşmana karşı.

        Çanakkale içinde sıra sıra selviler

        Binbaşı oturmuş asker öğütler.

        Çanakkale içinde bir kırık testi

        Anneler babalar ümidi kesti

        Arı burnundan çıktık yan basa basa

        Düşmanlar kaçıyor, kan kusa kusa.

        12

        Zafer Marşı

        Tarihi çevir, nal sesi kısrak sesi bunlar

        Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi Hun'lar

        Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler

        Türk'ün tarihine binbir zafer ekler

        Dünya atımın nalları altında ezildi

        Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi

        Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden

        Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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