18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Binlerce şehit verilmesine rağmen, Türk ordusu vatan topraklarını savunmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. İşte, en anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri...