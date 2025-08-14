Habertürk
        Haberler Müzik Candan Erçetin'den 30'uncu yıl konseri

        Candan Erçetin'den 30'uncu yıl konseri

        Candan Erçetin, sanat hayatında 30'uncu yılını kutladığı özel konser serisinde bu kez sevenleriyle Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:39
        Sanatının 30'uncu yılını kutladı
        Candan Erçetin, sanat hayatının 30'uncu yılını kutladığı özel konser serisinin yeni durağı olan Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

        Gece, seyirciler için hazırlanan sürpriz bir video gösterimiyle başladı. Video bitiminde, Candan Erçetin, tıpkı sahneye ilk çıktığı yıllardaki gibi tek piyano eşliğinde Fransızca bir Edith Piaf şarkısı seslendirdi.

        Candan Erçetin, 30 yıllık müzik kariyerinden izler taşıyan özel repertuvarında; 'Vakit Varken', Umurumda Değil', 'Meğer' ve 'Elbette' şarkıların yanı sıra nostaljik eserlerden sürpriz parçalara uzanan geniş bir seçki sundu. Bölümün sonunda sahneye 6 - 11 yaş arası 8 kız, 4 erkekten oluşan 'We Play' çocuk korosu çıktı.

        Tek piyanoyla başlayan konser, artarak çoğalan müzisyenlerle devam etti. İkinci yarıda sahneye çıkan, nefesli ve vurmalı enstrümanlardan oluşan 'İstanbul Balkan Band' ile 24 kişilik büyük orkestrayla devam eden konser, adeta bir festival havasında sona erdi.

        Candan Erçetin, veda ederken ise seyircilere; "30 yıl boyunca şarkı söyleyebilmek için bana öyle bir güç verdiniz ki sizden başka kimseye ihtiyacım olmadı" sözleriyle minnetini ifade ederek teşekkür etti.

        #Candan Erçetin
