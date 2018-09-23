Güçlü sesi ve zerafetiyle sevenlerini kendine hayran bırakan Erçetin “2018’in yaz sonu konserlerine hepiniz hoşgeldiniz” dedi ve ‘Kim Korkar’ şarkısıyla açılışı yaptı. Hayatta yaptığımız hatalarla ilgili de bir şeyler söyleyelim diyerek ‘Meğer’i seslendiren Candan Erçetin müzik ziyafetine ‘Kırık Kapler’, ‘Git’ ve ‘Milyonlarca Kuştuk’ şarkılarıyla devam etti.

ÇOK GÜZELSİNİZ!

Güçlü yorumu, slow şarkıları, eğlenceli repertuarı ve orkestrasıyla sevenlerini büyüleyen usta sanatçı, şarkılarını konser alanını dolduran coşkulu dinleyicisi ile birlikte söyledi ve ekledi “Çok, çok güzelsiniz, sesiniz de çok güzel geliyor. Muhteşemsiniz, benim sizi övmeme gerek yok, zaten siz de duyuyorsunuz kendinizi”.

CANDAN ERÇETİN “HAPPY BIRTHDAY” DEDİ

Kalabalıktan “İyi ki doğdun Tuğçe” sesleri yükselince Erçetin konsere ara verdi ve “Çok kalabalığız, elbet birden fazla vardır doğum günü olan. O yüzden bu akşam doğum günü olan herkes için söyleyelim” diyerek “Happy Birthday to You” şarkısıyla jest yaptı ve ekledi: “Bu bizim için bu çok kıymetli. Bu kadar özel bir günü bizimle geçirmek istediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önünüzdeki yaşta, yani bu yıl içinde her dileğiniz gerçekleşsin. Seneye tekrar görüşelim”.

“İSTANBUL YENİ BİR KONSER MEKANINA KAVUŞMUŞ”

Türk pop müziğinin güçlü yorumcu, besteci ve söz yazarı Candan Erçetin, ormanın kıyısında sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Finalde Erçetin “Gördüğüm kadarıyla İstanbul yeni bir konser mekanına kavuşmuş. Bu akşam buraya gelerek bizi ne kadar mutlu ettiğinizi nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Bizimle birlikte söylediniz, karşılıklı oynadınız, bizi de coşturdunuz. Hepinize her şey için ayrı ayrı teşekkürler” dedi, coşkulu kalabalık da ona alkışlar ve ıslıklarla teşekkür etti.

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