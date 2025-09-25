Caner Erkin'den takım arkadaşına tokat!
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
25.09.2025
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı ve rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
Bu mücadelede sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Sakaryaspor'da Caner Erkin, karşılaşmanın 76. dakikasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı.
Hakem Burak Demirkıran, bu olay sonrası Caner Erkin'e direkt kırmızı kart gösterdi.
