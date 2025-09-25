Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Caner Erkin'den takım arkadaşına tokat! - Futbol Haberleri

        Caner Erkin'den takım arkadaşına tokat!

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 22:28 Güncelleme: 25.09.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caner Erkin'den takım arkadaşına tokat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı ve rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

        Bu mücadelede sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Sakaryaspor'da Caner Erkin, karşılaşmanın 76. dakikasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı.

        Hakem Burak Demirkıran, bu olay sonrası Caner Erkin'e direkt kırmızı kart gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?