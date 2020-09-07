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Caner Turp kimdir, nereli ve kaç yaşında? Caner Turp hakkında

Caner Turp kimdir? Soruları Sihirli Annem dizisi oyuncusu Gizem Güven ile nikah masasına oturmasının ardından merak konusu oldu. İşte, Caner Turp hakkında detaylar...

caner turp

Caner Turp kimdir, nereli ve kaç yaşında? Magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncusu Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile dünya evine girdi. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.


CANER TURP KİMDİR?

Caner Turp (d. 16 Nisan 1992),Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi.[1] İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 yendikleri maçta attı.

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