Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Caner’i öldürüp başka yere mi taşıdılar?

        Caner’i öldürüp başka yere mi taşıdılar?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Cihan, abisi Caner Keskin'in ölümüyle ilgili şüpheleri yanıtlamaya devam ederken; Didem Arslan Yılmaz, cesedin bulunma şekline dair kafaları karıştıran detayları tek tek sordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 20:34 Güncelleme: 18.11.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caner'i öldürüp başka yere mi taşıdılar?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bulunan kemiklerin üzerindeki pantolon ve kıyafetlerin oldukça eski durumda olması, buna karşılık çantanın daha yeni ve sağlam görünmesi soru işaretlerini artırdı. Ayrıca Caner’in cansız bedeninin aylarca aynı yerde kaldığı ihtimalinde, kemiklerin neredeyse hiç toprakla karışmamış olması da dikkat çeken bir başka tutarsızlık olarak değerlendirildi.

        SAATTEKİ ÇİZİKLER VE TOZLAR ŞÜPHE UYANDIRDI

        Vazgeçme ekibi, Cihan’ın evinde buldukları bir saatle ilgili ilginç ayrıntıları da canlı yayında paylaştı. Saatin kordonunun kesik olması, camındaki çizikler ve gövdesindeki toz izleri, “Bu saat burada mı bırakıldı, yoksa bir şeylerin kanıtı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

        REKLAM

        Öte yandan Vazgeçme ekibi, Cihan’ın evinin arkasındaki zeytinlik alana da canlı yayında giderek yeni bir ihtimal üzerinde durdu:

        Caner’in öldürüldükten sonra bu bölgeye gömülüp, zeytin hasadı yaklaşırken çıkarılarak Güzelbahçe’de cesedin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği iddiası gündeme getirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i