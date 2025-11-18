Caner’i öldürüp başka yere mi taşıdılar?

Bulunan kemiklerin üzerindeki pantolon ve kıyafetlerin oldukça eski durumda olması, buna karşılık çantanın daha yeni ve sağlam görünmesi soru işaretlerini artırdı. Ayrıca Caner’in cansız bedeninin aylarca aynı yerde kaldığı ihtimalinde, kemiklerin neredeyse hiç toprakla karışmamış olması da dikkat çeken bir başka tutarsızlık olarak değerlendirildi.

SAATTEKİ ÇİZİKLER VE TOZLAR ŞÜPHE UYANDIRDI

Vazgeçme ekibi, Cihan’ın evinde buldukları bir saatle ilgili ilginç ayrıntıları da canlı yayında paylaştı. Saatin kordonunun kesik olması, camındaki çizikler ve gövdesindeki toz izleri, “Bu saat burada mı bırakıldı, yoksa bir şeylerin kanıtı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Öte yandan Vazgeçme ekibi, Cihan’ın evinin arkasındaki zeytinlik alana da canlı yayında giderek yeni bir ihtimal üzerinde durdu:

Caner’in öldürüldükten sonra bu bölgeye gömülüp, zeytin hasadı yaklaşırken çıkarılarak Güzelbahçe’de cesedin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği iddiası gündeme getirildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.