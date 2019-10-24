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Canı acıyınca terbiyecisine saldırdı

İHA

Rusya’da bir sirkte gösteri yapan ayı, seyircilerin gözü önünde terbiyecisine saldırdı.

sirkte ayı saldırısı

Rusya’ya bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti’nin Karelya şehrinde kurulan sirkte ayıyla yapılan gösteri sırasında talihsiz bir olay yaşandı.

Petrozavodsk adlı sirkte birçok hayvan ve gösterici, çocuklara ve ailelere yeteneklerini sergiledi. Gösterilerde son olarak sahneye bir ayı ve terbiyecisi çıktı.

Ayı eline aldığı el arabasını sürdü. Ardından terbiyecisi ayıyı zincirinden çekerek yeni bir gösteriye başlatmak istedi. Zincirin çekilmesiyle birlikte canı acıyan ayı bir anda terbiyeciye saldırdı.

Ayı, terbiyecinin üstüne çıkıp, boynundan ve göğsünden ısırdı. Gösterileri izleyen çocuklar ve aileler saldırıyla birlikte büyük korku yaşadı.

Çocuklar çığlıklar atarken sirk alanında bulunan bir görevli, ayıyı tekmeleyerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ayının bir süre sonra terbiyecinin üzerinden uzaklaştırıldığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Terbiyecinin tedavisi sürerken vücudunda ezilmeler ve ısırmaya bağlı yaralar oluştuğu açıklandı.

Olayın ardından sirkin geçici bir süre kapatıldığı öğrenildi.

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