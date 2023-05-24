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Haberler Gündem 3. Sayfa Cani koca, Basra'yı uykusunda katletti!
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Uyuyan eşini tabancayla katledip, yaşamına son vermek istedi

Diyarbakır'da bir sitede apartman görevlisi olan Mehmet Denizli, eşi Basra'yı uyurken tabancayla vurarak öldürüp, yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan Mehmet Denizli, hastaneye kaldırıldı. Basra Denizli'nin cenazesi evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek, ağıtlar yaktı

Cani koca, Basra'yı uykusunda katletti!
DHA

Diyarbakır'da Mehmet Denizli (33), eşi Basra Denizli'yi (38) uyurken tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Sitede bina görevlisi olarak çalışan Mehmet Denizli, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli'yi tabancayla vurarak öldürdü. Denizli, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

Olay, Denizli'nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı. Yöneticinin talimat verdiği güvenlik görevlisi, aynı yerde çalışan Mehmet Denizli'nin kayınbiraderini aradı.

Telefonlara cevap verilmeyince Denizli'nin kayınbiraderi ve bina görevlisi giriş katta bulunan eve, balkondan girdiklerinde, çifti kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Basra Denizli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Denizli ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Basra Denizli'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Basra Denizli'nin cenazesi evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek, ağıtlar yaktı.

Mehmet Denizli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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