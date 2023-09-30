Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 30.09.2023 - 20:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:28
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Dedeköy mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Araçlarda bulunan ve yaralanan A.Ç, G.T. ve M.T, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.