Bazanın içinde cesedi bulunun kadın, toprağa verildi ÇANKIRI'dakaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın içinde cesedi bulunan Ayşe Doğan (48), toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi ve 2 çocuğun da olduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÇANKIRI'dakaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın içinde cesedi bulunan Ayşe Doğan (48), toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi ve 2 çocuğun da olduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu. Doğan'ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile birlikte 4 şüpheli gözaltına aldı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine getirildi. Doğan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası burada kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.

4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.