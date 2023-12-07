Çankırı'da eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI'da, husumetli ikigrup arasında bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Merkez Abdul Halik Renda Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirine tabancalarla ateş açtı. Silahlı kavgada İlyas Demirci (36), M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İlyas Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden D.Ş., B.Ş., H.H.S., A.D. ve İ.D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. O.S.Ç., A.D. ve C.A. adli kontrolle, M.C.İ. ve M.Ç. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olay ise eğlence mekanı içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.