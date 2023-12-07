Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

        ÇANKIRI'da, husumetli ikigrup arasında bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI'da, husumetli ikigrup arasında bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Olay, salı günü akşam saatlerinde Merkez Abdul Halik Renda Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirine tabancalarla ateş açtı. Silahlı kavgada İlyas Demirci (36), M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İlyas Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden D.Ş., B.Ş., H.H.S., A.D. ve İ.D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. O.S.Ç., A.D. ve C.A. adli kontrolle, M.C.İ. ve M.Ç. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan olay ise eğlence mekanı içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yara...
        Çankırı'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yara...
        Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor
        Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor
        Yaylakent beldesinde yapılan su deposuyla su sorunu ortadan kalkacak
        Yaylakent beldesinde yapılan su deposuyla su sorunu ortadan kalkacak
        KARGAZ Genel Müdürü Kahraman'dan Yaylakent beldesine ziyaret
        KARGAZ Genel Müdürü Kahraman'dan Yaylakent beldesine ziyaret
        Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Aydın çalışanlarına moral veriyor
        Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Aydın çalışanlarına moral veriyor
        Çerkeş'te deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Çerkeş'te deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi